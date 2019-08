Mirempet realiza roadshows internacional para concurso público mineiro

No roadshow será apresentado o potencial das concessões mineiras e permitir captar investidores internacionais para a prospecção e exploração de diamantes, ferro e fosfatos nas províncias angolanas de Cabinda, Cuanza Norte, Lunda Norte, Lunda Sul e Zaire.

Tais actos públicos, que começam na cidade de Luanda, no dia 27 deste mês, visam mostrar e esclarecer aos possíveis futuros investidores o potencial de cada uma das concessões em concurso e responder às questões que daí possam advir.

Depois de Luanda, Dubai acolhe o segundo roadshow, no dia 10 de Setembro, enquanto no dia 16 será na cidade chinesa de Beijing, fechando no dia 20 na cidade de Londres.

Estão habilitados a inscrever-se e participarem nestes eventos empresas nacionais e estrangeiras, embaixadas, bancos, câmaras de comércio e indústria, associações profissionais e outras entidades com interesse nas concessões mineiras em concurso.