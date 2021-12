MIREMPET exorta bancos a apoiar empresas petrolíferas

O Ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás (MIREMPET), Diamantino Azevedo, apelou para a sensibilidade dos bancos em apoiar as empresas do sector petrolífero.

Diamantino Azevedo que falava no workshop sobre o “Conteúdo Local para o Fortalecimento do Empresariado Angolano”, realizado em Luanda, afirmou que as empresas nacionais precisam de ter robustez e capacidade financeira para a inserção no negócio do petróleo e gás.

“Para um melhor aproveitamento das oportunidades as empresas nacionais (além do know-how e no domínio das tecnologias requeridas para a prestação de serviços no sector) devem aperfeiçoar os aspectos ligados à qualidade, eficiência e produtividade”.

O governante deixou claro que o objectivo do Executivo é a implementação assertiva de um conteúdo local forte e robusto, sob liderança da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANPG), mas deverá ser necessário executar acções que criem condições para a efectivação.

Ainda sobre a matéria em análise, Diamantino Azevedo defende um processo contínuo, dinâmico e interactivo, pois estão previstas acções de intercâmbio, workshop, formação e iniciativas que vão permitir a ANPG (em parcerias com todos os parceiros do sector) alcançar os objectivos preconizados.

O MIREMPET (disse) tem mantido encontro com a ANPG e chegou-se a conclusão de que há necessidade de se inserir empresas angolanas e locais prestadoras de serviço que vai desde o processo, sistema e capital humano nas áreas chaves, tais como engenharias, manutenção, técnica, prospecção, produção e aprovisionamento.