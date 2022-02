Mintrans prorroga prazo para apresentação de candidaturas das Plataformas Logísticas do Luvo e do Soyo

O Ministério dos Transportes prorrogou o prazo para apresentação de candidaturas, no âmbito dos Concursos Limitados por Prévia Qualificação n.º 2/2021 e 3/2021, para a celebração de contrato para construção e gestão das Plataformas Logísticas do Luvo e do Soyo.

De acordo com uma nota de imprensa a que o Mercado teve acesso, as candidaturas vão até ao dia 03 de Março do ano em curso.

Observa ainda que a primeira prorrogação mostrou-se insuficiente por causa da demora na tramitação da legalização da tradução, em fase de pandemia, junto das entidades consulares angolanas nos países em que foram emitidos.

Lê-se ainda na nota que todos os documentos da candidatura devem ser redigidos em língua portuguesa ou, no caso de documentos emitidos por entidades terceiras não redigidos em língua portuguesa, devem ser acompanhados de tradução devidamente legalizada em relação à qual o candidato declara aceitar a prevalência sobre os originais.