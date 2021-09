Ministros das Finanças e dos Transportes exoneram Conselho de Administração de Empresas Públicas

Os Ministros das Finanças e dos Transportes exoneraram nesta quinta-feira, 2, o Conselho de Administração da Empresa Portuária do Amboim, EP., o qual tinha sido nomeado a 18 de Maio de 2020, de acordo com dados divulgados pelo Ministério dos Transportes.

Da lista constam, Flaviano Ferraz Macanga, Presidente do Conselho de Administração; Gaspar Fernandes da Conceição Guedes, Administrador Executivo; Abrão Augusto Manuel Francisco, Administrativo Executivo; Nelson Dias dos Santos, Administrador não Executivo e; Sebastião Daniel Neto, Administrador não Executivo.

Em sua substituição foram nomeados para a mesma empresa, Francisco José Aleixo Fernandes, Presidente do Conselho de Administração; Salustiano Francisco Pinto Ferreira, Administrador Executivo; Manuel Francisco Zangui, Administrativo Executivo; Nelson Dias dos Santos, Administrador não Executivo; Sebastião Daniel Neto – Administrador não Executivo.

De igual modo, foram também nomeados Júlio Arsénio Neto, para o cargo de Administrador não Executivo do Conselho de Administração da Empresa Portuária de Cabinda, E.P e José Manuel Rela dos Santos Bento, para o cargo de Administrador não Executivo do Conselho de Administração da empresa Portuária do Soyo, E.P.

Foi também exonerado o Conselho de Administração da Empresa de Transportes colectivos Urbanos de Luanda, TCUL, EP., a destacar, Pedro Carmo Manuel Pereira, Presidente do Conselho de Administração; Manuel Lotutala, Administrador Executivo; Lutandila Lutumba, Administrativo Executivo; Catarino Eduardo César, Administrador não Executivo; Luís Cândido Cruz Gaspar Cohen – Administrador não Executivo.

Para integrar o novo Conselho de Administração da referida empresa, nomeados para um mandato de cinco (5) anos, Catarino Eduardo César, Presidente do Conselho de Administração; Eliseu Domingos Machado, Administrador Executivo; Filomena Cahungo, Administrativo Executivo; Nelson Pereira Jorge, Administrador não Executivo; Luís Cândido Cruz Gaspar Cohen, Administrador não Executivo.

Os Ministros das Finanças e dos Transportes determinaram ainda a exoneração de Francisco José Aleixo Fernandes, do cargo de Administrador não Executivo do Conselho de Administração da Empresa Portuária do Soyo, E.P. Noutro despacho o Ministro dos Transportes determinou a exoneração de Salustiano Francisco Pinto Ferreira, do cargo de Capitão da Capitania do Porto do Amboim.

A presente reestruturação determinou, por fim, a exoneração de Ottoniel Mauro de Almeida Manuel, do cargo de Director-geral do Instituto Nacional dos Caminhos-de-Ferro de Angola e de Elsa da Conceição dos Reis Borges do cargo de Director Geral – Adjunta para Área de Administração e Finanças do Instituto Nacional dos Caminhos-de-Ferro de Angola.