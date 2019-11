Ministro do Comércio garante que mercadorias para quadra festiva já estão no país

“Não se prevê e não há nenhum indicador que aponte a existência de escassez de bens alimentares”, disse o titular do Comércio à Angop, à margem do encontro das comissões de trabalho especializadas do Parlamento com os departamentos ministeriais.

O governante avançou que mercadorias diversas ainda continuam a entrar no país, o que garante um período tranquilo, sem precisar quantidades.

De acordo com previsões de Joffre Van-Dúnem, este quarto trimestre do ano será calmo, apesar de alguns casos de especulação de preços que se vão registando entre os operadores económicos, que já começam a ser identificados.

Para maior tranquilidade dos consumidores, o Ministério do Comércio lançou, segunda-feira, uma campanha de sensibilização junto dos operadores económicos a nível das 18 províncias do país, para reprimir a especulação de preços, com base na legislação em vigor.

Em caso de incumprimento, aos desobedientes serão aplicadas multas, entre as quais, a suspensão provisória ou definitiva do exercício da actividade comercial.

“Este é um trimestre que leva a apetência de alguns operadores a saírem do caminho recto, mas os nossos fiscais estão já a trabalhar para travar a tendência”, advertiu.