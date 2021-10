Ministro do Brasil diz que Petrobras “valerá zero daqui a 30 anos”

O ministro da Economia do Brasil, Paulo Guedes, afirmou na segunda-feira que a petrolífera Petrobras “valerá zero daqui a 30 anos” e que o país precisa de “retirar o petróleo” do subsolo rapidamente, defendendo assim a privatização da estatal.

“A Petrobras vai valer zero daqui a 30 anos. E o que nós fizemos? Deixámos o petróleo lá em baixo com um monopólio, uma placa de monopólio estatal em cima. O objectivo é tirar esse petróleo o mais rápido possível e transformar em educação, investimento, treino, tecnologia”, afirmou Paulo Guedes durante o lançamento do Programa Nacional de Crescimento Verde.

Segundo a Lusa, horas antes, o Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, afirmou numa entrevista a uma rádio local que a privatização da Petrobras “entrou no radar” do governo.

“Quando se fala em privatização da Petrobras, isso entrou no nosso radar, mas privatizar qualquer empresa não é, como alguns pensam, pegar a empresa, botar na prateleira e, amanhã, quem der mais leva embora”, disse Bolsonaro à rádio Caçula FM.

“É uma complicação enorme. Ainda mais quando se fala em combustível. Se você tirar o monopólio do Estado e colocar na mão de uma pessoa apenas fica a mesma coisa, talvez até pior”, acrescentou.

O chefe de Estado brasileiro comentou a possibilidade de privatizar a petrolífera brasileira, que já tem participação privada e acções nas bolsas de valores do Brasil (B3) e no exterior, num momento em que o governo enfrenta críticas devido à subida do preço dos combustíveis.