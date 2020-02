Ministro de Energias e Água anuncia novos investimentos em energia solar

João Baptista Borges, que participou num Fórum de Negócios em África, à margem da 33ª cimeira da União Africana, em Adis Abeba, indicou que os parques solares serão instalados em Benguela, no Luena (Moxico), Saurimo (Lunda Sul), Dundo (Lunda Norte) e Bailundo (Huambo).

O ministro adiantou que o custo de instalar as centrais solares está estimado em 500 milhões de dólares, num projecto a dois anos, e acrescentou que o objectivo é fazer com que a produção de energia eléctrica assente cada vez mais em energias renováveis.

Baptista Borges acrescentou que o Ministério da Energia e Águas está a trabalhar com diversos parceiros na promoção de projectos de energia renováveis, para expandi-los em áreas remotas do país distantes do litoral onde a energia eléctrica é muito escassa.