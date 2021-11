Ministro da Indústria e Comércio inaugura novas unidades fabris

O Ministro da Indústria e Comércio, Victor Fernandes, inaugura nesta quarta-feira (10) duas unidades fabris, na província de Luanda, segundo uma nota tornada pública.

De acordo com a nota, as respectivas unidades fabris estão localizadas no Km 38, município de Viana, (IMEX) e no Bom Jesus, município de Ícolo e Bengo (Angocap Indústria).

A nova fábrica do grupo IMEX, cujo investimento foi de 10 milhões USD, vai produzir 250 mil sacos de ráfia por dia. Já a Angocap está vocacionada à produção de cápsulas metálicas (caricas), tambores e máscaras; mensalmente fabricará 450 milhões de cápsulas e 100 mil tambores. As duas fábricas juntas vão empregar 590 trabalhadores.