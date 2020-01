Ministro da Agricultura realça aposta na investigação agrária

Em declarações à imprensa, no quadro de uma visita de trabalho de dois dias a esta região do planto central, o governante referiu que a investigação agronómica e veterinária são cruciais em toda a dinâmica que se pode desenvolver no sector agro-pecuário, de modo a trazê-lo para a real posição que deve merecer no contexto nacional.

Referiu que os resultados da pesquisa e da investigação vão servir para orientar os diferentes actores, quer sejam agricultores ou empresários, que precisam de informação técnico-científica para o desenvolvimento condigno das suas actividades.

Para o caso concreto de Angola, declarou que estas informações são fornecidas pelos institutos de Investigação Agronómica (IIA) e de Investigação Veterinária (IIV), ambos em funcionamento na província do Huambo, que, por sua vez, deverão exercer papel fundamental neste processo.

Contudo, o governante, que visitou as duas instituições, reconheceu ainda haver várias dificuldades do ponto de vista de recursos humanos e de outras condições que precisam ser resolvidas, para garantir que os mesmos funcionem com a normalidade que se lhes impõe.