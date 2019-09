Ministério dos Recursos Minerais e Petróleos realiza concurso público para Refinaria

O concurso internacional será realizado ao abrigo da Lei 9/16 de 16 de Junho, lei dos contratos públicos e demais legislação aplicáveis.

As apresentações técnicas (roadshow) para o seu lançamento serão realizadas no dia 10 de Outubro em Luanda, e no dia 22, no Dubai.

Angola é o segundo maior produtor de petróleo da África Subsahriana, atrás da Nigéria, com uma produção de 1,4 milhões de barris/dia, mas importa 80 por cento de derivados de petróleo para fazer face às suas necessidades internas.

Para reduzir o défice e consequentemente as importações, no âmbito das reformas em curso no sector petrolífero, estão em cima da mesa os projectos de construção das refinarias do Lobito (Benguela), com capacidade para processar 200 mil barris/dia, e Cabinda, com capacidade de 60 mil barris/dia.

O investimento projectado para a refinaria de Cabinda está avaliado em dois mil milhões de dólares. As obras arrancam este ano e têm conclusão prevista para 2022.