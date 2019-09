Ministério do Comércio e GPL realizam Feira de Negócios dos municípios

A feira vai decorrer no Mercado Abastecedor do Benfica, num espaço de 30 mil metros quadrados, e contará com a participação de cerca de 500 expositores, entre nacionais e estrangeiros.

Para participar no certame, os expositores devem pagar a quantia de 400 mil kwanzas, as pequenas e micro-empresas 70 mil pelo espaço, enquanto as empresas do sector mobiliário, instaladas em zonas livres, 25 mil por cada metro quadrado.

No acto de apresentação do programa da feira, o ministro do Comércio, Joffre Van-Dúnem Júnior, disse que o evento de negócios acontece, numa altura, que é necessário dar um certo impulso nas relações entre as diferentes municipalidades.

Na sua óptica, uma vez que não existe nenhuma plataforma que dê visibilidade a todos, a Feira é um espaço onde podem ser expostos todos os produtos.

O governante disse que o país precisa de uma maior interacção entre os empresários, principalmente, no sector económico para dar sustentabilidade a logística.

Quanto a situação das estradas para o escoamento de produtos, Joffre Van-Dúnem Júnior disse que está previsto, para as principais zonas onde há produção agrícola, a construção de estradas secundárias e terciárias.

Em relação à subida de preços dos produtos da cesta básica, o ministro disse que não só tem a ver com a especulação, mas também é uma questão ligada à desvalorização do Kwanza, o que influencia o aumento do precário no mercado.