Ministério das Telecomunicações Tecnologias de Informação e Comunicação Social lança concurso público internacional

O Ministério das Telecomunicações Tecnologias de Informação e Comunicação Social, lançou o concurso público de subconcessão para a exploração e gestão das infraestruturas de transporte nacional e metropolitana da Angola Telecom, com benefícios para o País e para o investidor.

Segundo uma nota da Angola Telecom, o concurso está aberto a todas as empresas ou grupos empresariais nacionais e internacionais.

Com este concurso o governo pretende captar investimento e know how com vista a dinamização e a rentabilização do sector empresarial público.