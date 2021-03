Mindvalley: transformação no futuro da educação

Nasceu em 2003 com a missão de transformar o sistema educativo, transmitindo conhecimentos de desenvolvimento pessoal e de empreendedorismo que tipicamente não são ensinados nas escolas.

A Mindvalley é uma plataforma educativa que permite assistir a aulas exclusivas, com especialistas mundiais em diversas áreas como a liderança, saúde, meditação e relações pessoais.

Via web ou em aplicação para smartphone ou para Apple TV, na Mindvalley Quest é possível aprender sobre liderança, com Robin Sharma , sobre como melhorar a performance, com Steven Kotler ou, ainda, sobre Networking, com Keith Ferrazzi.

Os cursos são leccionados num formato de microlearning, através de aulas diárias com uma duração máxima de 20 minutos, e podem ser adquiridos individualmente ou através de um modelo de subscrição que dá acesso a todo o catálogo, por 499 USD por ano.

Com o objectivo de transformar, a longo prazo, o sistema educativo em 100 países, a Mindvalley criou também uma oferta para escolas, tendo já integrado os seus programas na Finlândia.

As empresas são outro dos alvos, neste momento, os programas de Mentoring para colaboradores estão a ser utilizados por várias empresas, como é o caso da Google, Facebook, Chanel e Pepsi.

Disponível em todo o mundo, a Mindvalley conta com 500 mil estudantes inscritos todos os anos e com 12 milhões de seguidores nos canais de social media.

By: Fabernovel-Super Toast