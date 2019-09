Milionário inglês constrói fábrica de jipes em Portugal

“Ajuda a equipa do Projekt Grenadier a dar um nome ao novo todo-o-terreno, que será lançado em 2020. A tua sugestão irá diretamente para a equipa que está actualmente a desenhar e preparar o veículo”, pode-se ler na página do Projekt Grenadier, o nome do projecto a partir do qual irá nascer o novo jipe.

Até agora só é conhecido o nome do projecto – Projekt Grenadier, que será equipado com motores TwinPower Turbo a gasolina e gasóleo da alemã BMW, uma parceria que ficou fechada em março deste ano. O objectivo é construir um puro 4×4 semelhante ao original Land Rover Defender que deixou de ser produzido em 2016, “semelhante aos todo o terreno originais, como o Willys Jeep, Series 1 Land Rover e o J40 Toyota Land Cruiser”, segundo a INEOS Automotive.

“O Projekt Grenadier vai ser um 4×4 trabalhador que vai apoiar uma variedade de clientes em todo o mundo, desde África à Austrália e Ásia, da Europa aos Estados Unidos”, afirma a companhia.

De acordo com o Jornal de Notícias, o empresário inglês poderá investir 300 milhões de euros em Estarreja para produzir o novo jipe, que deverá criar 600 postos de trabalho. A fábrica deverá iniciar a produção em 2021 e construir 25 mil automóveis por ano.

A ideia para Projekt Grenadier vem do local onde nasceu a ideia: o pub The Grenadier na zona de Knightsbridge, em Londres. Já o “Projekt” é uma homenagem à engenharia alemã que vai equipar os anunciados jipes.