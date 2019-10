Mestre Akino investe 10 milhões USD para a produção de chouriço

A empresa vocacionada na transformação de carne suína “Mestre Akino” vai investir 10 milhões USD, com recurso ao Programa de Apoio ao Crédito (PAC), para produzir 150 toneladas de chouriço por mês, comunicou o seu administrador, Luís Nicácio, durante a expo-indústria/2019, realizada na Zona Económica Especial (ZEE), entre os dias 9 a 12 do corrente mês.

Luís Canício, que falava em exclusivo para o Mercado, fez saber que os processos para a concessão do crédito já foram entregues, aguardando apenas a entrega dos valores, que vai permitir aumentar a produção de carne suína, para ser transformado em chouriço.

“Investimos inicialmente numa unidade fabril com uma área de cerca de 860 m2 para transformar 50 toneladas de carne suína, mas dentro do PAC queremos aumentar a nossa capacidade de produção para entre 100 a 150 toneladas por mês”, revelou o responsável.

Sublinhou ainda que a aposta na produção nacional de matérias-primas e de produtos acabados vai reduzir a pressão cambial existente no mercado.

“O que nós queremos é, de certa forma, ajudar a diminuir as importações destes produtos e, com as outras grandes unidades fabris que existem em Angola, queremos no médio-prazo representar cerca de 75% da produção nacional, o que está actualmente abaixo de 10%, para satisfazer as necessidades da população”, informa o responsável com grandes espectativas de crescimento, assim como espera, por parte dos grandes centros comerciais e de logística do Estado, a compra dos seus produtos acabados, pois, como afirma, são eles os relevantes valores motivacionais.

A empresa, que iniciou a sua produção em Maio do ano em curso, criou 50 postos de trabalhos, dos quais dois são expatriados. “Trouxe dois expatriados, para que daqui há cinco anos possamos ter muitos angolanos a dirigirem este tipo de actividade”.

Actualmente, a empresa dedica-se à produção de 300 unidades de chouriço por mês, destacando-se os outros produtos de charcutaria como o chouriço picante, extra e corrente, a morcela, farinheira e a carne de porco salgada, tudo fruto de um financiamento global, na altura, avaliado em 4 milhões USD que somando, para além do extinto programa Angola Investe, no valor de 2,5 milhões USD, uma parte foi financiada pelo Banco Milennium Atlantico e outra pelos promotores do projecto.