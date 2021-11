Medway investe 93 milhões de euros na compra de comboios

A Medway, empresa herdeira da CP Carga, assinou um contrato de aquisição de material ferroviário com as empresas Stadler e Tatravagonka, num total de 93 milhões de euros. Estão em causa "16 locomotivas eléctricas interoperáveis e 113 novos vagões", indica a Medway em comunicado.



As novas locomotivas, "eléctricas bi-tensão, de última geração a nível de eficiência e com a maior capacidade de tracção existente no mercado", segundo a empresa, devem chegar entre o final de 2023 e o primeiro semestre de 2024. Além disso, serão "locomotivas interoperáveis, capazes de circular em toda a rede ferroviária electrificada portuguesa e espanhola e preparadas para poderem circular em bitola UIC (europeia) no futuro".



A empresa considera que esta compra de "material rolante mais eficiente e menos poluente" vai permitir "um contributo significativo para o sector ferroviário nacional e ibérico, inserindo-se na ambição europeia de promover este meio de transporte".



O director-geral da Medway, citado pelo comunicado, refere que este investimento visa "melhorar a sua actividade e eficiência", para "fazer face ao programa de expansão" em que a empresa está envolvida, "às exigências da descarbonização e da economia sustentável e, sobretudo, para corresponder às necessidades dos clientes e das suas cadeias logísticas".



O braço espanhola da Stadler, fornecedor do material, sublinha que as 16 locomotivas EURO6000 vão permitir "puxar comboios mais longos e mais pesados, facilitando uma maior eficiência e flexibilidade". Para o responsável, "Portugal é um mercado-chave" no qual a empresa suíça está "a investir em todos os segmentos de veículos, tanto de carga, como de passageiros".



O outro fornecedor, a Tatravagonka, está responsável pela construção dos novos vagões, avançando, para esse efeito, com "instalações de produção na parte ocidental da Eslováquia", o que inclui "novos pavilhões, uma equipa reforçada e tecnologia de ponta". A empresa eslovaca refere, segundo o comunicado da Medway, que é "uma honra" entrar, "pela primeira vez, em território português".