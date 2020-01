Media Rumo reforça aposta no digital com lançamento de app inovadora e exclusiva

Vídeos, áudios e acesso, em primeira mão, aos PDF dos jornais Mercado e Vanguarda, e da revista Rumo - e aos seus websites. Tudo na palma da mão, num smartphone ou tablet, a qualquer hora, esteja onde estiver, é a oferta de valor da app da Media Rumo, lançada hoje oficialmente, que pode ser descarregada gratuitamente na App Store ou Play Store. A app - que também pode descarregar nesta página, ou na capa deste jornal, com os códigos QR - é inovadora no País, e é mais uma concretização da aposta da Media Rumo na digitalização de conteúdos e mais democratização do acesso a boa informação.

Após a renovação, há cerca de um ano, dos websites do Mercado e do Vanguarda, a Media Rumo reforça o seu compromisso com os leitores dos seus títulos e a sociedade de informação com esta app, desenvolvida em Angola, de Angola para o mundo. O aplicativo disponibilizará também conteúdos de educação financeira e dados da bolsa de valores, além de apostar na interacção com os utilizadores por via de um quizz, a lançar em breve. O novo canal de distribuição contará também com conteúdos exclusivos e, de acordo com Kátia Lopes, directora-geral da Media Rumo, “com mais este investimento, pretendemos estar mais próximos de uma empresa verdadeiramente 360.º, ou seja, fornecendo conteúdos informativos de grande valor através de todos os canais disponíveis”. Recorde-se que, desde 2015, a Media Rumo actua no mercado angolano, tendo alguns dos seus meios também em circulação em outros territórios, como Portugal. Actualmente detém os semanários Mercado (Finanças e Economia) e Vanguarda (Política e Sociedade), para além da revista Rumo (Business Intelligence). A empresa aposta em modelos produtivos de informação estrategicamente direccionados para o segmento financeiro e político-social, consolidando esta visão entre os meios que detém com um posicionamento especializado.