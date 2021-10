Media Rumo nomeia responsáveis dos seus títulos

Nota de imprensa

A Media Rumo, empresa do sector da comunicação social, detentora dos Jornais Mercado (Finance and Economy), Vanguarda (Generalista) e Revista Rumo (Business Intelligence), comunica a opinião pública a retoma da impressão dos Jornais Mercado e Vanguarda que deverão regressar à banca, com periodicidade semanal, no primeiro semestre de 2022.

O processo decorre findo o período de reestruturação, iniciado em Janeiro de 2021, que visou adequar a empresa ao actual contexto de crise económica e financeira associada à COVID-19.

No âmbito deste programa, a Media Rumo rubricou um acordo com o Jornal Económico português que se consubstancia na troca de conteúdos, realização de eventos e projectos digitais.

A Media Rumo tem ainda em carteira o lançamento da segunda edição do livro “Golden Generation” - o Talento Nacional do Sistema Financeiro - que doravante será publicado num intervalo de dois anos.

Neste sentido, a empresa adequou o quadro orgânico com as seguintes nomeações:

André Samuel, Director do Jornal Mercado; Agostinho Rodrigues, Chefe de Redacção; Licínio Fortes, Subchefe de Redacção e Coordenador de Multimédia; Fernando Baxi, Director do Jornal Vanguarda; Estêvão Martins, Director da Revista Rumo; Henrique Kaniaki, Editor de Economia, Mercados Financeiros e Bolsa; Joaquina Dungue, Coordenadora On-line; Líria Lourenço, Coordenadora Comercial e Marketing; Esperança de Carvalho, Coordenadora Planeamento Marketing e Redes Sociais. O foco no digital deverá ser uma das principais bandeiras da Media Rumo depois desta fase de reestruturação.

Luanda, aos 19 de Outubro de 2021

O Conselho de Administração