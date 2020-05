Media Rumo aposta na formação e integração de recém-licenciados

A Media Rumo S.A. tem vindo a reforçar a aposta, desde Dezembro de 2019, no rejuvenescimento da sua força de trabalho, incluindo por via da contratação, em regime de estágio profissional, de recém-licenciados, promovendo a formação on-job de jovens provenientes de universidades de referência em Angola.

A aposta da Media Rumo na formação de universitários nacionais e a convicção no seu potencial são elementos fundadores e orientadores na empresa nas três publicações que edita (jornais Mercado e Vanguarda, e revista Rumo), e têm tido expressão na criação de oportunidades para jovens talentos nas áreas do jornalismo, comunicação e outras, estimulando o surgimento de novas gerações de líderes e gestores angolanos.

No início deste ano, a Media Rumo reforçou o foco na digitalização dos seus títulos, quer nos seus sites, quer nas redes sociais, com resultados que atestam a aceitação e a credibilidade de que as publicações gozam no mercado nacional.

O agravamento do clima económico e financeiro na sequência da pandemia da COVID-19 criou constrangimentos e dificuldades na gestão das empresas em geral, o que inclui, naturalmente, as de comunicação social.

A Media Rumo não é imune a este contexto e, em acordo com os colaboradores, tem vindo a adoptar estratégias de redução e controlo de custos operacionais, o que inclui ajustamentos salariais nos termos da lei e em regime temporário, até que existam condições para a reposição da normalidade.

A Media Rumo lamenta e repudia notícias nas quais, tendo sido alvo, não foi ouvida, e que não contribuem para o esclarecimento da opinião publica nem têm em conta os colaboradores que, todos os dias, fazem da Media Rumo um projecto de referência no panorama dos media angolanos.

A Administração