Mecofarma doa parte das Receitas ao Instituto do Controle do Cancro

Entre 1 e 31 de Outubro 1% de todas as vendas efectuadas numa Farmácia Mecofarma irão reverter a favor do Instituto Angolano de Controlo de Cancro – IACC, em Luanda.

A Mecofarma no âmbito da responsabilidade social , abraçou o movimento e encontra-se a promover nas suas farmácias uma campanha de angariação de fundos que irá reverter a favor do IACC, unidade de saúde pública que tem trabalhado em medidas de combate a doença no País.

Com esta acção a Mecofarma pretende consciencializar a população para a necessidade de prevenção e rastreio do cancro da mama e deixar a sua pegada social no sector em que actua.

O movimento Outubro Rosa ​​​​​​​​​​​surgiu em 1990 e foi criado pela Fundação Susan Cure, a fim de alertar e informar a população sobre o controle e tratamento do cancro da mama.

A Mecofarma surgiu em 1997, com o objectivo de facilitar o acesso a medicamentos e produtos de saúde para população. Hoje, com uma experiência e know-how de mais de 15 anos, a marca esta presente em Luanda, Benguela, Lubango e Cabinda com uma rede de 17 Farmácias e 2 Pet-Shops.