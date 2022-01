MECE inaugura primeira agência regional do BDA no Huambo

O Ministro de Estado para a Coordenação Económica (MECE), Manuel Nunes Júnior inaugurou a primeira agência regional do Banco de Desenvolvimento de Angola (BDA), na passada sexta-feira, na cidade do Huambo.

O acto, que contou com a presença da Governadora Provincial do Huambo, Lotti Nolika, representa o início da expansão de uma rede agências que o BDA pretende instalar em mais seis regiões, nomeadamente do Uíge, Benguela, Lunda Sul, Huíla, Moxico e Cabinda.

A iniciativa visa garantir celeridade na análise dos pedidos de financiamento, segundo a nota de imprensa emitida pelo Ministério da Economia e Planeamento (MEP).

Com a abertura desta dependência, as solicitações de crédito de todo o País, que até então eram analisadas em Luanda, passarão a ser feitas nas diversas agências regionais, permitindo a redução de custos, os empresários já não terão necessidade de se deslocar a Luanda.

“A agência do Huambo vai atender também as necessidades dos promotores das províncias do Bié e arredores, estará equipada para prestar os vários serviços até então disponíveis apenas na Agência Central, em Luanda” refere a nota.