Matéria-prima condiciona produção industrial têxtil no País

A indústria têxtil no País carece de matéria-prima para o fomento da produção em grande escala, diz em declarações ao Mercado o Presidente do Fórum Têxtil (FT), Daniel Pires.

De acordo com Daniel Pires, é necessário incentivar a produção do algodão para que às indústrias possam trabalhar pelo menos a 75% de forma estável.

“O sector vive um momento de alívio porque temos uma das principais fábricas têxtil a funcionar no País, a Textang II, mas isso não é tudo porque ainda “importamos a matéria-prima” (algodão) o que deixa o produto (o tecido) mais caro.

O parque industrial têxtil do País detém três fábricas: Textang II, em Luanda; África Têxtil, em Benguela e Comandante Bula (ex-Satec), no Dondo, província do Cuanza-Norte. Unidades fabris que Daniel Pires considera como as principais do País, mas que chamou como “monstros” que não trabalham sequer a 100% por causa da matéria-prima, manutenção dos equipamentos, quadros a altura da demanda e outros requisitos que o sector exige.

“Essas fábricas podem dar resposta a todo o País, mas para isso acontecer é preciso olhar para produção de tecidos apropriados no caso de vestuários do dia-a-dia e fomentar assim a produção em grande escala”, observou.

Entristecimento de quem lida com o sector

Instado sobre as dificuldades do sector, Daniel Pires listou a matéria-prima, o algodão como um dos principais desafios.

O País já foi um dos gigantes da produção e cultivo de algodão do mundo, chegando até 1973 como a terceira potência, de acordo com dados históricos da cultura do algodão. “Hoje temos que depender para produzir, o que entristece os empresários do sector”, lamentou Daniel Pires.

Na lista de dificuldades está também a falta de apoio da banca, a ausência de crédito aos micra atelieres no corte costura, políticas alfandegaria que facilitem os produtores na aquisição dos tecidos importados entre outras.

A solução a esta problemática na visão de Daniel Pires passa pela formação de quadros, potencializar o sector, criação de oportunidades de aquisição ao micro crédito, fomentar a produção nacional e acreditar na capacidade criativa dos jovens que “estão a fazer coisas importantes nesta indústria”.

Indústria de calçados no País

O responsável falou, igualmente, da indústria de calçados que ainda é tímida ou quase inexistente, mas que tem tido alguns trabalhos de jovens que se destacam nesta actividade nos últimos anos, apelado por isso, um maior impulso para que haja interesse dos investidores neste sector.

Em defesa da sua tese, citou o exemplo de jovens artesãos que estão a fazer trabalhos que considerou de “incríveis” tendo como base material reciclado – pneus e outros.

“Existe jovens artesãos a fazer trabalhos incríveis, onde podemos perceber e sentir que existe um forte interesse neste sector, reciclando pneus e outros meios, mas que ainda não tem produção em massa”, assinalou.

Siwana de Azevedo e Tatiana Pereira são duas estilistas que segundo Daniel Pires estão a “dar cartas” e que podem ser uma referência na produção de calçados.

Dados publicados do Programa de Apoio à Produção, Diversificação das Exportações e Substituição das Importações (PRODESI) indicam que “em termos de produção de calçados essa indústria não existe”, as que existem no País em Luanda e Malange se encontram paralisadas.

Estes mesmos dados avançam ainda que, as duas fábricas de tecidos no Cuanza Norte e em Benguela estão instaladas, mas sem gestão, factor que deixa os empresários do sector preocupados.