Marcas Nacionais Adaptam-se em tempo de COVID-19

A Organização Mundial de Saúde (OMS) decretou, no passado dia 11 de Março, a pandemia do novo Coronavírus, e o mundo, que já vivia em sobressalto desde que se começaram a semear os primeiros casos, colapsou. Casos e mais casos começaram a somar-se, vários países começaram a declarar estados de emergência, e o número de mortes foram crescendo em catadupa. Actualmente contam-se mais de 176 mil mortos e mais de 2,5 milhões de pessoas infectadas, em 193 países e territórios.

No continente africano, a maioria dos 54 países estão sob medidas de distanciamento social, que vão desde recolheres obrigatórios a orientações para não viajar para alguns países em completo confinamento. Em Angola, foi no dia 21 de Março que a Ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta, notificou a nação: "A pandemia já atingiu o nosso país com confirmação desde as 02:00 de hoje"; e foi no dia 27 de Março que começou o primeiro Estado de Emergência, prorrogado automaticamente a 11 de Abril. Foram estes os dois momentos que marcaram a realidade COVID-19 no nosso país. A partir daqui, foram muitas as medidas decretadas, as prevenções tomadas e os planos de contingência a entrar em vigor.

As marcas nacionais começaram a prevenir-se antes destas datas, muitas já estavam a incutir o seu plano de contingência desde o dia em que a OMS colocou a palavra pandemia na ordem do dia. Outras começaram o seu trabalho mais tarde, mas todos com o mesmo propósito: prevenção e mitigação do novo Coronavírus no nosso país. A comunicação interna e externa das empresas apelam à sensibilização da população, as normas tomadas nos estabelecimentos e locais públicos estão à vista de todos, e a criação de condições para a actividade laboral, é uma realidade notável, tudo porque a economia não pode parar.

Perante esta realidade, é premente que se dê voz às marcas, que se apresentem os planos de contingência tomados, assim como as medidas laborais aplicadas. Hoje vemos uma população com noções claras de etiqueta respiratória, de distanciamento e recolha social. Há máscaras e viseiras de protecção a circular, assim como várias medidas nos locais de serviço ao público.

São feitas formações internas de prevenção nas empresas, assim como adoptadas medidas que podem incluir, até, a criação de condições aptas para a estadia dos colaboradores na entidade empregadora. O certo é que é o Governo que anuncia e impõe as medidas necessárias, e são as marcas que o auxiliam na implementação, assim como encontram formas de as incutir nos hábitos dos seus colaboradores.

Para noções mais claras e factuais do trabalho desenvolvido pelas Direcções e Conselhos de Administrações privados, fomos auscultar o mercado e consultar as medidas tomadas pelas marcas dos mais variados sectores de actividade, tudo para conseguir apresentar nestas Grandes Reportagens o trabalho desenvolvido in loco.

A adesão para a partilha da luta diária contra o coronavírus por parte das Direcções das marcas foi grande, pelo que a informação recolhida sobre a adaptação das empresas e serviços a esta nova realidade é vasta e recheada de acções louváveis. Por sua vez, vamos divulgar semanalmente, não só a capacidade empresarial nacional, como a responsabilidade cívica de todos os intervenientes do mercado.

Vamos ainda mais longe e, uma vez que especialistas nacionais e internacionais afirmam que um novo mundo se vai reerguer pós-COVID-19, quer a nível social e cultural, quer económico e empresarial, questionaremos as marcas sobre o impacto que prevêem e o que auspiciam para futuro.

São muitas e diferentes as abordagens ao problema mundial, assim como as previsões do que se avizinha, mas há unanimidade no que concerne à saúde e bem-estar dos colaboradores.

Acrescentamos que, segundo o que apurámos, o momento vivido tem servido para desenvolver e aplicar novas técnicas aos procedimentos laborais. Hoje é normal falar-se em teletrabalho, também conhecido por trabalho remoto, assim como em rotatividade de turnos ou medidas preventivas de segurança e higiene. As quarentenas voluntárias foram incansavelmente aconselhadas pelas entidades, e os kits de prevenção foram distribuídos de forma gratuita pelos colaboradores, assim como são substituídos com a regularidade aconselhada. O espírito de equipa e o sentido de missão dos colaboradores são altamente distinguidos nesta recolha de informação, assim como o espírito estóico e resiliente de todos.

Alexandra Lopes, Directora Geral da agência de comunicação YoungNetwork Angola, abre as hostes e refere que “a comunicação interna e externa das marcas não deve ser descurada, pelo contrário, deve ser reforçada e estrategicamente pensada. O tempo pede agilidade, capacidade breve de resposta e adaptação ao target. Nunca, como hoje, uma palavra, uma vírgula, uma expressão, tiveram tanta relevância”. E assim, sempre a comunicar pela melhor forma, iniciamos uma série de Grandes Reportagens que têm como missão revelar a grande capacidade de adaptação das marcas nacionais em tempos de COVID-19.

YoungNetwork Angola