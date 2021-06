Mar & Zik investe 75 mil Euros na produção de detergente

A empresa Mar e ZiK investiu 75 mil Euros na produção de detergente e materiais de biossegurança, informa o proprietário Mário Santos. Avança que a estratégia passa por “fechar o ciclo de detergentes na sua plenitude”, atacando os mercados doméstico, industrial, informal, agrícola e pecuário, hospitalar e farmacêutico. A produção dos produtos de higiene e limpeza, desinfetantes com base no Etanol têm sido as mais valias.

Mas ainda assim, a realidade não tem sido a esperada, pois carência de matéria-prima no mercado local obriga o recurso a importação dos mesmo a partir da Ásia e Europa.

“A escassez de divisas para a importação e a perca do poder de compra dos consumidores são os nossos maiores desafios” assevera. Revela que a facturação tem caído, mas não avança os números. Quanto aos preços, afirma que os ajustes feitos respeitam a margem de 25% permitida por lei.

“Hoje temos passado por momentos dificílimo e somos obriga- dos a fazer uma gestão extremamente rigorosa para sobreviver, cortar as gorduras no geral, baixar ligeiramente as margens para sermos mais competitivos até mesmo diminuir o tamanho das embalagens adequar-nos ao poder de compra dos consumidores” explana.

Relativamente a cadeia de distribuição, faz saber que tem funcionado de duas formas, aos grandes clientes como os super-mercado Kibababo, Shoprite, Kero etc, a entrega é feita nas suas bases logística em Luanda e estes fazem a distribuição pelas 18 províncias. já para o mercado informal, industrial e outros, a entrega é feita por meios próprios aos clientes.

Mário Santos destaca que a empresa opera no mercado nacional há oito anos, mas o segmento de detergente existe apenas há dois. Localizada em Viana (Zango III) a fábrica gera 18 postos de trabalhos de forma directa e proporciona oportunidade de negócio para diversos agentes económicos do setor informal, gernado impacto para inúmeras famílias da região.

“Apostamos intensamente na formação on job, e em planos de formação sempre que exista instituições parceiras com cursos industriais em carteira” relata.

““Tem sido muito difícil de acordo a nova realidade, e a adaptação deve ser um facto, procuramos sempre orientar o uso obrigatório de máscara, fazer pequenos grupos em mesa, ocupando as quatros partes laterais, dando o devido distanciamento social. Mas não tem sido fácil, visto que o trabalho Fabril é por excelência um trabalho de equipa”.