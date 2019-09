Manuel Nunes Júnior: privatizações visam fortalecer sector privado

Manuel Nunes Junior, que falava em Luanda na abertura do Seminário Metodológico sobre o Programa de Privatizações para o período 2019-2022 (ProPriv), lembrou que este processo visa “aumentar a eficiência das empresas, baixando os custos de produção e oferecendo preços mais competitivos”.

As privatizações, avançou pretendem pôr os privados como “o verdadeiro motor” de crescimento da economia”, com a criação de mais emprego, sobretudo para a juventude. O processo, detalhou, visa também aumentar a produção nacional e a oferta de serviços, reduzindo a dependência do petróleo, um recurso “que não controlamos”.

O ministro reiterou a importância da promoção da confiança juntos dos investidores. “Sem confiança, não há investimento nos níveis adequados”, afirmou Nunes Júnior, lembrando os progressos conseguidos ao nível macroeconómico, incluindo um saldo fiscal positivo em 2018, pela primeira vez em três anos, a redução da taxa da inflação e a gradual normalização do mercado cambial.

“Queremos edificar um verdadeiro Estado de direito”, reiterou o ministro de Estado, que garantiu que o Executivo “quer ter sucesso” com este programa e quer “fortalecer o sector privado”.

Manuel Nunes Júnior lembrou a importância de o Executivo e todos os envolvidos no processo actuarem “como uma equipa coesa e que dialogue” com trabalhadores, associações empresariais, sector financeiro, consultores, investidores e todos os players envolvidos.

“Podemos fazer de Angola uma referência em África e no mundo”, defendeu o ministro.

O Seminário Metodológico, que arrancou hoje e termina amanha, 20 de Setembro, em Luanda, é promovido pela Comissão Interministerial para a implementação do Propriv e reúne membros do Governo ligados ao programa, empresas, investidores, sector financeiro, consultores, entre outros.