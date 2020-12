Mais de 50 empresas beneficiaram de apoios

De acordo com o relatório, foram validados inquéritos de 436 dos 441 submetidos, dos quais 195 são de micro- empresas, 166 de pequenas e 75 de médias.

Entre as medidas de que mais beneficiaram, as em-presas reportaram ao BNA o adiamento do pagamento das contribuições ¬fiscais e contributivas (6,2 %), o acesso a novas linhas de -financiamento (4,4) e a moratória de pagamento de crédito (3,0).

Segundo o mesmo documento, as empresas que mais beneficiaram destes apoios mais de 140 pertencem aos sectores das actividades imobiliárias (33,3 % ou), 130 às actividades administrativas e dos serviços de apoio (30,0), 109 às actividades artísticas, de espectáculos, desportivas e recreativas (25,0) e 88 à agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca (20,3%).

Sobre as dificuldades encontradas para aceder-se aos apoios disponíveis, na banca fundamentalmente, 224 das empresas (51,4 por cento) apontaram a burocracia como o principal entrave, 71 (16,3 %) alegaram situações como falta de informação, 44 (10,3 %) acham inadequadas as medidas, enquanto mais de 16 (3,7 %) referiu não precisar de apoio.

Entre as empresas que mais dificuldades tiveram para aceder às medidas de apoio, segundo o inquérito, 228 (52,4 %) eram micro e pequenas empresas.

Do ponto de vista sectorial, o destaque recai para a agricultura e pesca (70,3 por cento), actividades administrativas e dos serviços de apoio (60,0), outras actividades de serviços (59,2) e actividades de saúde humana e acção social (58,9).

Em Outubro, a situação financeira das empresas agravou-se ligeiramente, na medida em que 77,8 % das empresas enfrentaram dificuldades financeiras. A falta de liquidez lidera a lista das principais dificuldades financeiras das empresas com 26,6 %, seguida da ausência de encomendas/clientes (16,1), salários em atraso (10,3) e incumprimento de dívidas com fornecedores (7,3).

Nesse período, apenas 0,7 % das empresas (menos de quatro) declararam ter encerrado definitivamente as actividades.

O encerramento temporário da actividade foi mais evidente nas micro e pequenas empresas (70/16,1 %), enquanto que por sector de actividade, foram mais atingidos os sectores dos transportes e armazenagem (121/27,8 %), actividades artísticas, de espectáculos, desportivas e recreativas e agricultura e pesca (109/25 % para ambas).