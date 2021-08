Mais de 30 empresas participam na Expo-Namibe

O responsável da Real Eventos Entertainment, Ângelo Gelson da Silva Machado diz que o objectivo é apresentar as oportunidades económicas, sociais e culturais da província, bem como explorar factores de atracção de investimentos que concorrem para o desenvolvimento do país.

A organização prevê receber mais de três mil visitantes, mas não estipulou um valor exacto a arrecadar em termos de receitas, mas asseguraram que apenas pretendem superar o valor da primeira edição que rendeu mais de dois milhões de kz.

De acordo com Ângelo Gelson Machado, as empresas inscritas são maioritariamente do sector privado, sendo cinco públicas e trinta privadas. Lamentou a não inserção dos investidores de algumas empresas das províncias que compõem o corredor sul, que participaram na primeira edição, devido ao aumento dos casos positivos de COVID-19 que se tem registado nos últimos dias na região.