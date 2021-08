Maior banco europeu duplica lucros no primeiro semestre

O banco com sede no Reino Unido informou que todas as regiões foram lucrativas no período. Os números aparecem no momento em que a economia global emerge do impacto da pandemia da COVID-19.

“Estou satisfeito com o impulso gerado em torno de nossos planos de crescimento e transformação, com bons resultados em relação aos quatro pilares de nossa estratégia. Em particular, demos passos firmes para definir o futuro de nossos negócios nos Estados Unidos e na Europa continental”, disse o CEO do banco, Noel Quinn.

Noel Quinn destacou que o HSBC no Reino Unido registou lucro antes de impostos de mais de 2,1 mil milhões USD no período.