Mafcom investe 11,5 milhões euros em nova fábrica de massa alimentar

O Grupo Mafcom Angola investiu pelo menos 11,5 milhões euros na construção de uma fábrica de massa alimentar na província de Luanda, informou ao Mercado o sócio-gerente do grupo, José Mesquita.

A fábrica possui uma capacidade de produção de 110 toneladas por dia e em carteira estão também a montagem de duas unidades fabris, uma de salsicha e outra de mortadela de frango.

Quanto à fábrica de salsicha, prevê -se que tenha uma capacidade de produção de 1,2 toneladas por hora, que deverá atender o mercado interno e externo.

Os projectos em carteira, segundo o sócio-gerente, serão executados ainda este ano.

Dos projectos já executados pelo Grupo Mafcon consta uma fábrica de margarina, na ZEE, cujo investimento foi de 25 milhões euro.

Em pleno funcionamento, abastece o mercado interno e externo.

O Grupo Mafcom dispõe ainda de uma fazenda no Porto do Amboim, província do Cuanza Sul, com uma área de 209 hectares para produção de café.

Este grupo está distribuído em nove províncias nomeadamente Luanda, Benguela, Malanje, Huambo, Cuanza Sul, Cabinda, Huíla, Lunda Sul e Uíge.

“Angola é um país de oportunidades e quanto à política cambial, teve uma melhoria considerável, o que permitiu alavancar as importações”, afirmou José Mesquita.

Matéria-prima

Para a margarina, a matéria-prima é proveniente da Malásia; do leite vem da Singapura e Irlanda.

Quanto às novas unidades fabris, como exemplo a fábrica de massa alimentar, a matéria-prima deverá ser importada da Turquia, Rússia e Ucrânia.

A fábrica de salsicha irá consumir produtos oriundos do Brasil, África do Sul e Holanda.

Exportação

O grupo tem exportado desde 2016 cerca de 700 toneladas de café por ano para Portugal, Espanha, Marrocos e Alemanha, ao passo que desde 2020 começou a exportar margarina para alguns países africanos com destaque para o Gana e os Congos.

A Mafcom surgiu em 2005 com actividades focadas no comércio e indústria, cujo objectivo principal é incentivar a produção nacional e reduzir as importações. Tem três unidades fabris e 39 armazéns de vendas de produtos da cesta básica, perecíveis e roupas usadas na província de Luanda.

O grupo conta com 500 trabalhadores directos e 150 indirectos. Com a inauguração das fábricas de salsicha e de mortadela de frango, serão criados mais 30 postos de trabalho.