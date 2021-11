M-TechX pretende investir em Angola nas áreas da Agricultura e Indústria

O Grupo empresarial japonês M-TechX pretende investir em Angola nos sectores vitais da economia, com destaque para à Indústria, Agricultura, Construção, Tecnologias de Informação e Comunicação.

A intenção foi manifestada, esta semana, num encontro que o chefe da missão diplomática de Angola nos Emirados Árabes Unidos, Albino Malungo, manteve com o presidente do Pride Group pertencente à família Al Maktoum (família real e governante do Emirado do Dubai), Sheikha Moaza Obaid Suhail Al Maktoum.

Na reunião, agendada para a abordagem do fortalecimento empresarial entre empresas de grupos emiratis e angolanas, os integrantes da empresa M-TechX afirmaram que estão a expandir o negócio para o resto do mundo e em África com foco no mercado angolano.

Na ocasião, o embaixador Albino Malungo agradeceu a disponibilidade, quer pela abertura dada pela Pride Group, que faz parte do portfólio de empreendimentos de Sheikha Moaza, sendo uma empresa multinacional com sede no Dubai, bem como da empresa japonesa M-TechX.

O diplomata angolano assegurou dar o suporte necessário para que os empresários possam investir em Angola, seja através de parcerias, ou por via do investimento directo estrangeiro, tendo destacado as vantagens da nova Lei de Investimento Privado.