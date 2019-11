Lusófonos discutem em Macau desenvolvimento sustentável do comércio de madeiras tropicais

No total, 23 funcionários e técnicos dos países de língua portuguesa, mas também do Equador, Gana, Indonésia e Malásia promoveram “intercâmbios sobre temas de promoção conjunta de criação da Cadeia Global de Fornecimento Verde e incentivar a operação e comércio sustentável das madeiras tropicais”, segundo o comunicado do Fórum de Macau.

No colóquio, que se realiza até dia 30 de novembro, os participantes vão analisar “a criação da cadeia de fornecimento verde de produtos florestais globais e a promoção do desenvolvimento de qualidade e sustentabilidade do comércio e do investimento dos produtos florestais, elevar o nível de profissionalismo das áreas relativas, e promover a cooperação aprofundada entre as partes envolvidas, no âmbito do comércio e do investimento, em estreita cooperação com a protecção de recursos naturais e meio-ambiente”, apontou o Fórum de Macau.

De acordo com a mesma nota, é a primeira vez que o Fórum de Macau, “em cooperação com os órgãos subordinados das Nações Unidas, organiza formações de recursos humanos”.