Luiza Trajano eleita uma das 25 mulheres mais influentes do mundo pelo Financial Times

A empresária Luiza Trajano, presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza, foi eleita uma das 25 mulheres mais influentes de 2021 pelo Financial Times.

É a única brasileira a aparecer no ranking elaborado pelo jornal britânico. Em Setembro havia sido apontada pela revista americana Time uma das cem pessoas mais influentes do mundo.

A lista das Mulheres do Ano está dividida em três categorias: líderes, heroínas e criadoras.

Na de maiores líderes do mundo, na qual foi indicada, Luiza Trajano aparece ao lado de nomes como Ngozi Okonjo-Iweala, presidente da Organização Mundial do Comércio (OMC), Nancy Pelosi, presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, e Mary Barra, presidente da General Motors.

A empresária é definida como uma das mulheres de negócios e líderes sociais mais notáveis do Brasil, considerada ‘’uma inspiração para empreendedores em todos os lugares’’.

Na apresentação assinada por Gillian Tett, membro do conselho editorial do “Financial Times”também foi destacado o trabalho de Trajano em questões sociais envolvendo igualdade de género e raça, assim como a sua história no empreendedorismo.

Na lista de criadoras do “Financial Times” são citadas a atriz Scarlett Johansson e a produtora e roteirista Shonda Rhimes, autora das séries Grey’s Anatomy e Scandal e dos filmes da franquia Diários da Princesa, ambas dos Estados Unidos, além da cineasta chinesa Chloé Zhao.

Dentre as heroínas, o jornal indicou a cientista de dados Frances Haugen, ex-funcionária do Facebook que vazou à imprensa documentos da empresa após deixar o seu cargo em Maio.

Luiza Trajano começou a trabalhar aos 17 anos na loja de calçados da família, no município de Franca (SP), e transformou o negócio “varejista” em uma das maiores potências da América Latina. Segundo o jornal, o grupo Magazine Luiza está avaliado em mais de 10 bilhões USD (56,1 bilhões de Reais) e emprega mais de 40 mil funcionários.