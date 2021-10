Lucros da Tesla batem recorde nos 1,6 mil milhões USD

A Tesla obteve 1,6 mil milhões USD de lucro no terceiro trimestre, quase quintuplicando os 331 milhões USD registados em igual período do ano passado, indicou nesta quarta-feira,20, a empresa liderada por Elon Musk após o fecho das bolsas nova-iorquinas, isto com a aplicação das normas contabilísticas, a chamada GAAP.

Nos primeiros nove meses do ano a Tesla acumula lucros de 3,2 mil milhões USD.

Também as receitas das operações automotivas alcançaram um novo recorde, ascendendo a 10,2 mil milhões USD, um crescimento homólogo de 58% e superando pela primeira vez os 10 mil milhões USD.

Em termos dos créditos regulatórios, que correspondem à venda de créditos de emissões de dióxido de carbono a outros fabricantes automóveis ou a empresas de outros setores, a Tesla encaixou 279 milhões USD, menos 30% do que um ano antes.

A margem bruta da Tesla cifrou-se em 30,5%, uma subida de 281 pontos base face ao observado no terceiro trimestre de 2020.