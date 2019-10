Lucros da Samsung registam queda de 52,1% no terceiro trimestre de 2019

A Samsung Electronics registou uma queda no seu lucro líquido no terceiro trimestre de 2019, de 52,1% em relação ao ano anterior, cerca de 4,842 milhões de euros, com a queda nos preços dos semicondutores a ser o principal factor para este resultado, segundo conta o jornal “Expansión” esta quinta-feira, 30 de outubro.

O lucro operacional da gigante sul-coreana caiu para os 55,7% anuais, o equivalente a 6,004 mil milhões de euros, enquanto o seu lucro operacional bruto (EBITDA) foi de 6,639 mil milhões de euros, menos 52% do que o registado no ano anterior. Por sua vez, a empresa facturou 47.767 milhões de euros durante esse período, menos 5,3% do que em igual trimestre de 2018.

Apesar dos resultados estarem ligeiramente acima das previsões que a própria empresa divulgou no início deste mês, este é o quarto trimestre consecutivo em que a Samsung vê um declínio no seu lucro operacional devido ao colapso dos preços dos microchips, em parte devido à guerra comercial entre os Estados Unidos e a China.

No entanto, o maior fabricante mundial de chips de memória garantiu na apresentação dos resultados que a procura neste sector cresceu no terceiro trimestre. A Samsung espera que a procura continue a aumentar gradualmente no quarto trimestre, altura em que pretende iniciar a produção em massa dos chips V-NAND de sexta geração.