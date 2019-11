Lucros da indústria chinesa caem quase 10% em Outubro

Segundo dados publicados hoje pelo Gabinete Nacional de Estatísticas chinês (GNE), os lucros ascenderam a 427.560 milhões de yuan (55.238 milhões de euros), no mês passado. A queda em outubro é superior à registada em setembro, de 5,3%, também em termos homólogos.

Para este indicador, as estatísticas chinesas consideram apenas empresas industriais com receitas anuais superiores a 20 milhões de yuan (2,5 milhões de euros).

No conjunto dos dez primeiros meses do ano, os lucros fixaram-se em 5,02 biliões de yuan (648.049 milhões de euros), 2,9% a menos do que no mesmo período de 2018.

Entre os 41 sectores analisados, 30 registaram um aumento dos lucros, incluindo no sector da produção e fornecimento de aquecimento ou fabrico de máquinas e equipamentos eléctricos.

Os onze restantes registaram uma quebra nos lucros, incluindo a indústria do petróleo, carvão e outros combustíveis, ou a fundição e laminação de metais ferruginosos.

O estatístico GNE Zhu Hong destacou que as empresas com melhor desempenho entre janeiro e outubro foram as que se dedicam ao fabrico de alta tecnologia, “indústrias estratégicas emergentes” ou fabrico de equipamentos.

As estatísticas chinesas revelaram ainda que o índice de endividamento das empresas industriais, em relação aos seus activos, se fixou, em outubro, em 56,8%, ou seja, uma redução de 0,5%, em termos homólogos.