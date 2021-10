Lucros da Galp sobem para 161 milhões de euros no terceiro trimestre

AGalp registou um lucro de 161 milhões de euros no terceiro trimestre do ano, uma subida relativamente ao prejuízo de 23 milhões no período homólogo, e fechou os primeiros nove meses do ano a lucrar 327 milhões de euros.



Segundo os resultados do terceiro trimestre e dos primeiros nove meses do ano comunicados à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), de Janeiro a Setembro a empresa lucrou 327 milhões de euros, uma subida relativamente aos prejuízos de 45 milhões dos primeiros nove meses do ano passado.

Os resultados do terceiro trimestre, o EBITDA (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) subiu 51% relativamente ao período homólogo para 607 milhões de euros. Nos primeiros nove meses do ano o EBITDA chegou aos 1.678 milhões, mais 45% relativamente ao mesmo período do ano passado.

A Galp refere que o cash flow operacional ajustado (OCF) atingiu os 468 milhões no 3º trimestre, um aumento de 143 milhões relativamente ao período homólogo, "suportado pela maior contribuição do Upstream e um melhor desempenho das actividades industriais".

Quanto aos primeiros nove meses do ano, os valores do OCF chegaram aos 1,4 mil milhões de euros, uma subida de 59% relativamente ao período homólogo, enquanto o Ebitda RCA chegou aos 1,7 mil milhões de euros, um acréscimo de 45% face ao período homólogo, "beneficiando das melhores condições de mercado".

A dívida líquida do terceiro trimestre do ano caiu 3% relativamente ao período homólogo, passando para 2 mil milhões de euros.

A produção da Galp Energia atingiu 128,2 mil barris por dia no terceiro trimestre do ano, uma descida de 4% face ao período homólogo, "impactada sobretudo por actividades de manutenção planeada que restringiram as exportações de gás natural", refere a empresa, adiantando que o gás natural representou 8% da produção de Upstream da Galp.