Lucro dos três maiores bancos mais que duplica em 2021

Os três maiores bancos comerciais por capitais próprios registaram um lucro conjunto na ordem dos 345,45 mil milhões Kz (cerca de 663 milhões USD, ao câmbio do BNA), de acordo com cálculos do Mercado com base nos balancetes do quarto trimestre de 2021.

Trata-se dos bancos Angolano de Investimento (BAI), Banco de Fomento Angola (BFA) e do BIC.

Em relação ao ano de 2020, o resultado líquido conjunto dos “big three” aumentou 141%, ao passar de 143,13 mil milhões Kz no quarto trimestre de 2020 para 345 mil milhões Kz do mesmo período do ano passado.

O BFA foi o que mais lucrou, com um resultado líquido de 153,8 mil milhões Kz (295 milhões USD). A instituição bancária viu os seus lucros a aumentar 46% em relação ao terceiro trimestre do ano passado e 71% em termos homólogos (comparado com o quarto trimestre de 2020).

Em seguida está o BAI com o segundo melhor resultado da banca. O maior banco em activos (BAI) lucrou 141,5 mil milhões Kz (271,7 milhões USD), um aumento de 342% em relação aos 32 milhões registados em 2020, ou seja, o lucro quadruplicou.

Já o BCI registou um resultado líquido na ordem dos 50,1 mil milhões Kz (96,2 milhões USD). Os lucros do banco que mais cede crédito (BIC) aumentou 135%.

Apesar do BIC ser o terceiro maior banco privado em activos, o terceiro maior lucro da banca foi registado pelo Standard Bank Angola. O banco contabilizou no quarto trimestre de 2021 um resultado líquido de 75,4 mil milhões Kz (cerca de 144,7 milhões USD).

Quatro bancos registaram prejuízos no passado: BDA, Prestígio, Keve, e o mais recente leiloado BCI.

O Banco de Desenvolvimento de Angola (BDA) foi o que registou maior prejuízo, com um resultado líquido negativo na ordem dos 8,4 mil milhões Kz (16 milhões USD), seguido pelo Keve (8,3 mil milhões Kz), BCI (6,9 mil milhões Kz) e pelo Prestígio (1,6 mil milhões Kz ).

Até ao fecho desta edição, 22 bancos divulgaram os balancetes do quarto trimestre de 2021, são: BAI, BCA, BCGA, BCH, BCI, BCS, BDA, BFA, BIC, BIR, BMF, BNI, BOC, Finibanco, Keve, Prestígio, Sol, Valor, VTB África, Yetu e Standard Bank.

No total, 22 bancos somam lucros de 499 mil milhões Kz.

O Banco Millennium Atlântico, o gigante público BPC (Banco de Poupança e Crédito), Standard Chartered Bank Angola e o Banco Económico são os únicos que não divulgaram as contas do quarto trimestre.

De acordo com o aviso nº5/2019 do BNA, os bancos “devem elaborar balancetes em base individual e consolidada” e “publicar até 45 dias após término do trimestre”.

Entretanto, os bancos deveriam ter publicado os seus relatórios do quarto trimestre de 2021 até dia 14 de Fevereiro deste ano.

“Os balancetes trimestrais em base individual e em base consolidada, caso aplicável, devem ser publicados no seu sítio da internet, ou, alternativamente, em boletim de informação e divulgação de entidade de classe, sem restrições de acesso e gratuitamente, ou em jornal de grande circulação”, explica o aviso do BNA.

O Banco Económico lidera a lista dos incumpridores, desde o quarto trimestre de 2019 que não divulga os balancetes e desde 2018 que não divulga os relatórios e contas. Em Dezembro do ano passado, o BNA aprovou as recomendações para o Plano de Recapitalização e Reestruturação do banco.

BIC e BAI lideram Crédito e Depósito

O BIC consolida, mais uma vez, a posição de maior credor. Em 2021, o banco liderado por Hugo Silva Teles cedeu 582 mil milhões Kz (1,1 milhões USD) para clientes. Apesar da posição, o banco deu menos créditos em relação ao ano passado quando disponibilizou 662,8 mil milhões Kz.

Sem o Atlântico, o segundo maior credor em 2020 e que ainda não divulgou o balancete do IV trimestre, a segunda posição dos quais cederam créditos a clientes é ocupada pelo BAI com 356,9 mil milhões, seguido BFA (353,6 mil milhões Kz), Standard Bank (234 mil milhões Kz) e do BDA (214 mil milhões Kz).

Em relação aos depósitos, o BAI mantém a liderança com 2,5 biliões Kz (4,8 mil milhões USD) seguido do BFA com 2, 0 biliões (3,85 mil milhões USD). O BAI e o BFA também foram os que mais investiram em títulos de dívida pública, os gigantes privados alocaram, respectivamente, 1,22 e 1,14 bilhões Kz, de títulos e valores mobiliários.