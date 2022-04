Lucro do Santander Totta mais do que quadruplica para 155,4ME no 1.º trimestre

O Santander Totta teve lucros de 155,4 milhões de euros no primeiro trimestre, quatro vezes mais do que os 34,2 milhões de euros do mesmo período de 2021, divulgou hoje o banco em comunicado.

O banco explica que, no primeiro trimestre do ano passado, tinham sido registados custos extraordinários de 164,5 milhões de euros (líquidos de impostos) com o plano de reestruturação (redução de trabalhadores, fecho de balcões e investimentos em tecnologia), o que teve impacto nos lucros de então.

Já no primeiro trimestre deste ano, o produto bancário foi de 331,7 milhões de euros, menos 21,2% do que no trimestre homólogo de 2021.

Segundo o Santander Totta, a queda do produto bancário deve-se à diminuição dos resultados em operações financeiras (menos 94% para 8,1 milhões de euros).

A margem financeira (estrita) manteve-se praticamente estável (0,7%) nos 193,9 milhões de euros e as comissões líquidas subiram 23,3% para 119,1 milhões de euros.

Os custos operacionais caíram 15,6% para 121 milhões de euros, sendo que os custos com pessoal baixaram 11,7% para 44,5 milhões de euros.

O Santander Totta tinha 4.721 trabalhadores em Março deste ano, menos 1.233 do que em Março de 2021. As agências eram 344, menos 42 do que há um ano.

O Santander Totta é detido pelo grupo espanhol Santander, que apresentou hoje um lucro consolidado de 2.543 milhões de euros no primeiro trimestre deste ano, mais 58% do que entre Janeiro e Março de 2021, quando foi registado um encargo de 530 milhões de custos de reestruturação.