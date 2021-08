Lucro do grupo alemão BMW cresce 21 vezes no primeiro semestre

O lucro do grupo Bayerische Motoren Werke (BMW) cifrou-se em 7,6 mil milhões de euros no primeiro semestre deste ano, mais 21 vezes que há um ano (362 milhões de euros), apesar da escassez de semicondutores, revelou hoje o fabricante alemão.

Além disso, segundo a agência de notícias Lusa, o grupo, que tem as marcas BMW, Mini e Rolls-Royce, indicou que alcançou um lucro de 4,8 mil milhões de euros no segundo trimestre do ano, contra o prejuízo de 212 milhões de euros registado há um ano, o que se deveu então à queda nas vendas e à pandemia da COVID-19.

O grupo automóvel referiu ainda que no segundo trimestre obteve números recordes em vendas, lucro e facturação, justificados pela recuperação da procura.

Adiantou também que a BMW teve uma receita extraordinária entre Abril e Junho pois anulou as provisões que havia criado por causa de um processo antimonopolista da União Europeia.

Quanto à facturação do grupo BMW nos primeiros seis meses indicou que esta se cifrou em cerca de 55, 4 mil milhões de euros (+28,1%), com o negócio automóvel a crescer 45,3% em termos homólogos e o negócio das motos crescer 50,2%, na comparação com igual período do ano anterior.

Até Junho, os proveitos operacionais aumentaram para 8.030 milhões de euros, mais de onze vezes em termos homólogos, devido à recuperação da divisão automóvel.

No primeiro semestre do ano passado, a divisão automóvel do grupo BMW tinha reportado perdas operacionais de 1,3 mil milhões de euros.