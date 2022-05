Lucro do BFA cresce 74% em 2021

O Banco de Fomento Angola (BFA) lucrou 156,5 mil milhões Kz no exercício económico de 2021, o que representa um crescimento de 74%, face ao período homólogo transacto, cujo resultado líquido foi de 89,9 mil milhões Kz, de acordo com o relatório da instituição bancária, divulgado recentemente.

Segundo o BFA, o aumento do resultado líquido em mais 66,6 mil milhões de Kz teve um impacto positivo na evolução dos principais indicadores de rentabilidade do Banco, nomeadamente no ROA, que registou uma variação de mais 2,1 pontos percentuais (pp), totalizando 5,7%.

“O desempenho financeiro do Banco é resultado da excelência e esforço do nosso mais valioso activo, os nossos Colaboradores, que abraçaram ao longo do ano inúmeros desafios que permitiram ao BFA o cumprimento da sua missão junto dos seus Clientes e restantes stakeholders”, destaca o Presidente da Comissão Executiva do BFA, Luís Gonçalves.

Luís Gonçalves referiu também que os bons resultados registados em 2021, tanto no plano operacional como financeiro, “evidenciam mais uma vez a ambição do BFA em ser o banco de todos os angolanos, bem como em manter a sua liderança e referência no sector financeiro nacional”.

Os recursos de clientes tiveram uma variação negativa de 11% e o crédito a clientes uma variação positiva de 5,9%, tendo-se fixado em 2005,3 mil milhões Kz e 352,9 mil milhões Kz, respectivamente.

“O Rácio de Transformação em moeda nacional foi de 38,6%, o que traduz o compromisso do BFA em continuar a servir de catalisador do dinamismo da economia nacional,

apesar do contexto macro-económico adverso.

O Banco concedeu mais crédito à economia e crédito de qualidade, graças à gestão criteriosa do risco que tem sido adoptada ao longo dos últimos anos. O rácio de crédito malparado cifrou-se nos 3,6%, uma redução de -2,1 p.p, muito abaixo da média do Sistema Financeiro Angolano (20,26 %).

Os Capitais Próprios diminuíram 15,2% face a 2020, traduzindo-se num valor total de 422,1

mil milhões Kz em 2021.

“Esta variação negativa é devida a redução de 36,3% das Reservas e Resultados Transitados de exercícios anteriores. Não obstante, os níveis de capital mantiveram-se muito acima da média do Sistema Financeiro e limites regulamentares, o que reforçou a solidez e robustez do Balanço do BF”, explica o banco.