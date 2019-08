Lucro do Banco Económico aumenta seis vezes à ‘boleia’ dos cambiais

O resultado líquido do Banco Económico (BE) aumentou, em 2018, seis vezes face a 2017, passando de cerca de seis mil milhões Kz, para mais de 36 mil milhões Kz, um crescimento de aproximadamente 506%, indicam as Demonstrações financeiras do banco de 2018.

De acordo com o documento, a que o Mercado teve acesso, a instituição agora sob a liderança do ex-ministro da Economia e Planeamento, Pedro Luís da Fonseca, viu estes resultados serem influenciados, sobretudo, pelos ganhos cambiais e com operações de dívida pública, uma vez que o crédito – principal actividade da banca - caiu.

No período em análise, as operações cambiais assinalaram ganhos em mais de 95,2 mil milhões Kz, ao saírem dos anteriores 3,7 mil milhões Kz em 2017, para 99 mil milhões Kz, um crescimento exponencial de 2.515%.

Os resultados cambiais apurados em 2018, segundo o documento, estão relacionados com a reavaliação cambial dos activos e passivos no balanço, denominados em moeda estrangeira, em resultado da desvalorização da moeda nacional face a outras moedas, ao invés do exercício de 2017 onde os resultados derivam essencialmente, dos ganhos obtidos pelo banco em operações com clientes, desde transferências, a negócios com cartas de crédito.

Relativamente aos investimentos em Títulos do Tesouro, constata-se que existe ainda uma maior apetência por parte dos bancos comercias em investirem em Títulos de risco zero, alta liquidez e rentabilidade assegurada, e para o efeito, os Títulos do Tesouro são aqueles em quem mais se associam a essa realidade.

Em 2018, a carteira de Títulos do BE foi avaliada em mais de 181 mil milhões Kz, correspondendo assim em cerca de 13% do total dos activos do banco. Já em termos de ganhos, o montante foi de aproximadamente 33,2 mil milhões Kz.