Lucro da Galp dispara para 155 milhões euros no primeiro trimestre

Os lucros da Galp Energia aumentaram para 155 milhões de euros no primeiro trimestre do ano, de acordo com os resultados divulgados, esta terça-feira, pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) de Portugal.

Em comunicado enviado à CMVM, segundo a Lusa, a petrolífera portuguesa reporta que o EBITDA (resultados antes de impostos, juros, amortizações e depreciações) subiu 74% em termos homólogos, para 869 milhões de euros, "impulsionado pelo forte desempenho do 'upstream' [produção de petróleo] e da refinação".

"Os resultados da Galp no primeiro trimestre de 2022 reflectem a melhoria das condições operacionais, que permitiram à empresa beneficiar das condições macro mais fortes, nomeadamente no 'upstream' e nos segmentos industriais, apesar da alta volatilidade dos preços das 'commodities' pressionar as restantes actividades a jusante", refere.

No mesmo período do ano passado, altura do confinamento, a petrolífera obteve um lucro líquido de 26 milhões de euros.

Os resultados dos primeiros três meses do ano ficam também acima do lucro de 130 milhões de euros registado no quarto trimestre do ano passado.