Lucro da dona do Facebook recuou 8% no quarto trimestre

A Meta, dona do Facebook, apresentou esta quarta-feira um resultado líquido de 10,28 mil milhões USD no quarto trimestre de 2021, menos 8% do que o obtido em igual período do ano anterior.

No conjunto do ano de 2021, no entanto, o lucro da Meta cresceu 35%, para 39,37 mil milhões USD.

As receitas da empresa que detém a popular rede social cresceram 20% no quarto trimestre, para 33,67 mil milhões USD, e subiram 37% no total de 2021, para 117,9 mil milhões USD.

“Tivemos um trimestre sólido, com as pessoas a virar-se para os nossos produtos para continuarem ligadas e os negócios a continuar a usar os nossos serviços para crescer”, comentou o fundador e presidente executivo da Meta, Mark Zuckerberg.

Zuckerberg disse ainda sentir-se “encorajado” com o progresso feito pela empresa em várias áreas de crescimento, incluindo a da realidade virtual.

Apesar do aumento global das receitas no ano passado, o número de utilizadores activos do Facebook não cresceu no quarto trimestre, e a empresa admite um abrandamento do seu crescimento no corrente ano.

A empresa projecta para este primeiro trimestre de 2022 receitas de 27 a 29 mil milhões USD.