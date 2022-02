Lucro da AstraZeneca cai para cerca de 100 milhões de euros em 2021

Num comunicado divulgado recentemente, a empresa anglo-sueca precisou que o lucro líquido em 2020 tinha atingido 3.144 milhões USD e que registou uma perda antes de impostos de 265 milhões USD em 2021, em comparação com o lucro antes de impostos de 3.916 milhões USD em 2020.

O lucro operacional da empresa foi de 1.056 milhões USD em 2021, menos 79,5% do que no ano anterior, enquanto as receitas totais atingiram 37.417 milhões USD em 2021, mais 40,5% do que nos 12 meses anteriores.

Os valores incluem as receitas da vacina contra a COVID-19, que ascenderam a 4.000 milhões USD, embora a empresa tenha sempre indicado que não vende a preparação para ter lucro.

A AZ disse ter concluído a aquisição do fabricante americano de medicamentos Alexion em 21 de Julho de 2021.