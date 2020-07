Lucro da alemã SAP sobe 269,4% no 1.º semestre para 1.681 milhões de euros

Estes resultados líquidos foram alcançados num período em que a empresa teve custos de restruturação e despesas devido a compensações através de acções, refere o grupo tecnológico em comunicado.

O presidente executivo da SAP, Christian Klein, disse ao apresentar os resultados que "mais do que nunca, a pandemia provou que a digitalização já não é uma opção, mas que é uma obrigação para superar momentos desafiantes e para atingir os resultados empresariais desejados".

As receitas geradas pelas licenças de 'software' e subscrições recuaram para 7.051 milhões de euros (-3%), enquanto as receitas dos serviços na rede e apoio na nuvem ('cloud') subiram para 4.055 milhões de euros (+25 %).

"Muitas empresas querem, actualmente, acelerar a transformação digital pelo que aumentou a procura de serviços de telecomutação e há uma necessidade de que estes sejam mais rápidos", lê-se no comunicado.

Mesmo assim, as previsões para o final deste ano com despesas no mercado das tecnologias de informação apontam para uma queda de 1,6%, quando a previsão no início deste ano apontava para um crescimento de 3,6%, antes da pandemia de COVID-19.

A empresa SAP está a recuperar, depois da actividade económica global ter paralisado devido à pandemia e está a investir na 'nuvem' ('cloud'), que constitui um dos seus motores de crescimento.

Após a primeira vaga do novo coronavírus, que teve um impacto "muito acentuado" em março na economia mundial, a actividade económica tem vindo a recuperar no segundo trimestre, segundo a SAP.

A multinacional confirmou as suas previsões para o final deste ano, desde que a procura recupere no terceiro e quarto trimestres, caso os países retomem sua actividade económica e as medidas de contenção sejam aliviadas.