O projecto para desenvolvimento turístico, vai ser lançado entre os dias 3 e 4 de Outubro, no Conselho Consultivo do Ministério do Turismo.

O objectivo do projecto, segundo Angop, é reconhecer e tornar o município do Lubango como um dos principais pólos emissores do turismo no país e o seu plano de acção vai assentar sobre um mapa estratégico, que visa desenvolver o turismo sustentável em três dimensões, nomeadamente ambiental, económica e social.