Luanda recebe navio cruzeiro SEABOURNE com 397 turistas a bordo

Um navio de cruzeiro com 397 passageiros a bordo, de 21 nacionalidades, com maior relevo para os americanos com 234 passageiros, aportará em Luanda na manhã de 4 de Fevereiro, no cais do Porto de Luanda e partirá as 18h00.

Trata-se do trigésimo nono navio a escalar em Angola desde Outubro de 2012. A Comissão Técnica Multissectorial de Apoio aos Navios, coordenada pelo Ministério do Turismo, em parceria com a Travelgest realizam uma recepção para o acolhimento dos visitantes que passarão o dia na capital para conhecer diversas atracções turísticas.

Neste período, enquanto estiverem em terra, os turistas irão efectuar um tour por distintos pontos turísticos da cidade de Luanda, Nomeadamente: Palácio de Ferro, Fortaleza de São Miguel, Igreja dos Remédios, Igreja Nossa Senhora da Nazaré, Museu da Antropologia, Ilha do Mussulo, Ilha de Luanda, Monumento do Soldado Desconhecido.

De destacar que não é a primeira vez que o Navio SEABOURNE escala em Angola, concretamente em 2014.

Numa altura em que o executivo central colocou o sector do turismo como prioridades na diversificação da economia e atracção de investimentos.