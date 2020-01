Luanda: Fraca procura força redução do preço do cimento

Matéria-prima principal para o sector da construção civil, obras públicas e imobiliário, o cimento não escapou à “fúria da crise” tendo em conta que a procura reduziu, devido à paralisação quase total das obras, situação que obrigou as cimenteiras a redireccionar as suas estratégias de venda para o mercado externo.

Paradoxalmente, a redução da procura generalizada de cimento em todo o país não se traduziu na estabilização do preço, pelo facto de nos últimos dois anos ter aumentado, por força da nova política cambial e da consequente desvalorização do Kwanza.

Com a depreciação do kwanza, as cimenteiras viram os seus custos operacionais nivelados para cima, com a importação de combustível e equipamentos.

No entanto, a redução nas últimas três semanas do preço do cimento na capital do país é motivada, essencialmente, pela fraca procura desse produto, tendo em conta a perda do poder de compra das famílias e a quase paralisação de grande parte de projectos de obras públicas e privadas, principais consumidores do cimento.

Apesar dessa redução, os revendedores e clientes finais consideram ainda elevado o preço actual, comparativamente aos meses anteriores (Outubro/Novembro), quando o saco de cimento custava entre mil e 800 e dois mil kwanzas.

Ao atingir os três mil kwanzas em Dezembro de 2019, o preço do cimento bateu o record, por ser pela primeira vez que se comercializou a esse preço na capital do país.

A par de outros materiais de construção, o preço actual do cimento está a retardar a concretização do “sonho da casa própria” de muitos cidadãos e afectar a rentabilidade das fábricas e dos revendedores, que têm registado uma queda significativa nas suas vendas.