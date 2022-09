Luanda acolhe programa de liderança inter- empresas

A capital do País (Luanda) acolherá de sete a oito de Outubro a nova edição do programa Top Líderes, refere uma nota de imprensa da organização do evento a que o Mercado teve acesso.

O Top líderes visa levar práticas de gestão e as novas tendências da liderança em Angola a um número significativo de organizações e de profissionais.

O programa concebido pela Jason Angola, oferece metodologias inovadoras, para empresas e “líderes de pessoas” que querem apostar no desenvolvimento, inspirando as equipas a obterem melhores resultados.

Cristiana Paiva, responsável da Jason Angola, considerou a realização do evento de fundamental para partilhar ideias e estratégias na gestão de pessoas, em resposta as tendências do futuro.

“Porque queremos inspirar a comunidade de liderança, potenciando sinergias fortes que garantam maior sustentabilidade nos negócios a longo prazo”, afirmou.

O evento contará com a participação da Nestlé, Banco de Fomento Angola , MSTelcom, Anglobal e Soapro.