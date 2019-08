Luanda acolhe 1ª edição da ExpoHotel Angola

O presidente da Associação dos Hotéis e Resorts de Angola (AHRA), Armindo César, anunciou que o evento decorrerá nas instalações da Televisão Pública de Angola, distrito do Camama, num espaço de 25 mil metros quadrados, para albergar o maior número de expositores de todo o País.

O presidente da AHRA acredita que a exposição daquilo que é produzido no País, em apoio da indústria hoteleira e turística, vai permitir que se passe a dar primazia ao consumo de produtos nacionais ligados à agricultura, indústria, artesanato, mobiliário e outros.

A organização e realização da 1ª edição da ExpoHotel e do 1º Congresso sobre Hotelaria e Turismo conta o apoio do Ministério do Turismo, enquanto entidade de tutela do sector, e da Televisão Pública de Angola, inserida no programa do governo para a diversificação da economia.